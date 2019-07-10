Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, 2023 Eğitim Vizyonu'ndaki "özel motorlu taşıt sürücü kurslarının eğitim ve sınav standartlarının yükseltilerek kalitelerinin artırılması" hedefi doğrultusunda bir animasyon hazırladı.

Bu animasyonda, sürücü adaylarının başarılı veya başarısız sayılmasına neden olacak eylemler yer alıyor.

Sınav uygulama esaslarının detaylı anlatıldığı animasyonda, sınav sürecinde görev alacakların yapması gerekenler "Trafik Adam" karakteri tarafından izleyiciye aktarılıyor.

Direksiyon sınavı da animasyonla anlatıldı

Direksiyon sınavına katılan bir sürücü adayının değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gerekenlerin de gösterildiği animasyon, hem sınav uygulayıcıları hem de kursiyerler için yol gösterici özellik taşıyor.

Animasyonun, sınav kurallarının eksiksiz uygulanmasına ve sınavların ülke genelinde aynı standartta yapılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: AA