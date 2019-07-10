Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl içinde sektörle birlikte mesleki gelişim eğitimi alacak öğretmen sayısını 10 bine yükseltecek. Bu konuda gerekli planlamalar yapıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bakanlık olarak mesleki ve teknik ortaöğretimde bir taraftan kronik problemleri çözerken diğer taraftan sektörle iş birliklerine her gün yenisini eklediklerini söyledi.

Aynı zamanda mesleki ve teknik alan öğretmenlerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerine büyük önem verdiklerini anlatan Özer, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda, önemli bir eğitim paketi hazırladık. 2019'da toplam 8 bin 400 öğretmenimize yönelik iş başı ve mesleki gelişim eğitimi planladık. Bu eğitimlerin planlanması ve düzenlenmesinde sektörlerle güçlendirdiğimiz ilişkiler büyük rol oynadı. 2019 yılının ilk 6 ayındaki tüm eğitimleri sektör temsilcileriyle imzaladığımız iş birliği protokolleri kapsamında düzenledik. Mesleki ve teknik eğitime sektörlerin aktif katılımı her alanda kalitenin artmasına önemli katkı veriyor."

2 bin 544 öğretmen mesleki gelişim eğitimi aldı

Mesleki ve teknik eğitim öğretmenleriyle ilgili açıkladıkları projede somut adımlar atmaya devam ettiklerini belirten Özer, şu bilgileri verdi:

"Bakanlık olarak 2019'da mesleki ve teknik eğitim alan öğretmenlerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerine yönelik önemli bir paketin uygulamaya konulduğunu duyurmuştuk. 2018'de sektörlerle iş birliği protokolleri kapsamında gerçekleştirilen 56 faaliyete bin 57 öğretmen, 2018'de gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde toplam 2 bin 379 alan öğretmen iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerine katıldı.

Bu yılın ilk 6 ayında ise sektörlerle iş birliği protokolleri kapsamında gerçekleştirilen 73 faaliyette 2 bin 544 öğretmen iş başı ve mesleki gelişim eğitimi aldı. Dolayısıyla 2019'un ilk 6 ayında eğitim gören mesleki ve teknik eğitim alan öğretmen sayısı 2018 yılının tamamındaki öğretmen sayısını geçti."

İlk uzaktan eğitimler başlatıldı

Bu yıl ilk kez uzaktan eğitim yöntemiyle de öğretmenlere mesleki gelişim eğitimlerinin verildiğini vurgulayan Özer, bu kapsamdaki 3 uzaktan eğitim programına 930 öğretmenin katıldığını söyledi.

Eğitim verdikleri tüm alanlardaki öğretmenleri kapsayacak şekilde eğitim planlaması yaptıklarından bahseden Özer, şunları anlattı:

"Örneğin uçak bakım alanında öğretmenlerimize yönelik bir eğitim daha önce düzenlenmemişti. MyTechnic ile imzaladığımız protokole bu alandaki öğretmenlerimizin tamamına eğitim verilmesini dahil etmiştik. Bu kapsamda MyTechnic koordinasyonunda Kapadokya Üniversitesi tarafından 17 Haziran-12 Temmuz 2019 arasında uçak bakım alanında görev yapan öğretmenlerin tamamına yönelik 17 günlük ve 102 saatlik ücretsiz eğitim programı uygulanmaya başladı ve başarılı şekilde devam ediyor."

Yeni hedef 10 bin öğretmen

Yeni imzalanan iş birliği protokolleriyle bu yıl için iş başı ve mesleki gelişim eğitimi alacak öğretmen sayısını güncellediklerini belirten Özer, "Her yeni iş birliğiyle hedeflerimizi güncelleyerek yükseltiyoruz. 2019 yılı için 8 bin 400 öğretmenimizin mesleki gelişim eğitimi almasını planlamıştık. Yeni iş birlikleriyle bu sayıyı 10 bine çıkardık ve planlamasını da yaptık" dedi.

Kaynak: AA