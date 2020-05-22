Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır" bilgisi paylaşıldı.

Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 25 Nisan 2020'de yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Haziran'a ertelemişti.

Bursluluk sınavında hangi konular çıkacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilköğretim ve ortaöğretim bursluluk sınavına girecek öğrencilerin hangi konulardan sorumlu olacağını açıkladı.

İOKBS'ye 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler girebiliyor. Öğrenciler sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyordu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."