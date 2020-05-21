Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursluluk sınavı 5 Eylül'de yapılacak
[Fotoğraf: AA arşiv]
Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül'de gerçekleştirileceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır" bilgisi paylaşıldı.
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