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Kılıçdaroğlu'ndan 'Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı' paylaşımı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çerkez soykırımıyla ilgili, "Tarihleri acılarla olduğu kadar, kahramanlıklarla da dolu olan Çerkes kardeşlerimize yaşatılan zulmü unutmadık, unutmayacağız." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, şunları kaydetti:
"Bugün 21 Mayıs. 1864'te Rus Çarı'nın emriyle ölümle, yoklukla dolu bir yolculuğa zorlanan büyük sürgünde hayatını kaybeden Çerkesleri saygıyla anıyorum. Tarihleri acılarla olduğu kadar, kahramanlıklarla da dolu olan Çerkes kardeşlerimize yaşatılan zulmü unutmadık, unutmayacağız."
Bugün 21 Mayıs!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 21, 2020
1864’te Rus Çarı’nın emriyle; ölümle, yoklukla dolu bir yolculuğa zorlanan büyük sürgünde hayatını kaybeden Çerkesleri saygıyla anıyorum. Tarihleri acılarla olduğu kadar, kahramanlıklarla da dolu olan Çerkes kardeşlerimize yaşatılan zulmü unutmadık, unutmayacağız.
Etiketler: CHP Kemal Kılıçdaroğlu Çerkez Soykırımı Çerkez sürgünüSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 15:33
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