Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hafter milislerinin Türk kuvvetlerini ve çıkarlarını hedef alacaklarına ilişkin haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Aksoy, “Yabancı bir basın yayın kuruluşunda atıfta bulunulan ve darbeci Hafter’e bağlı gayrımeşru milislerin Türk çıkarlarını hava unsurlarıyla hedef alacağı yönündeki açıklamanın Libya’nın doğusunda dış destekle yeni savaş uçakları konuşlandırılmasından sonra yapılması dikkat çekicidir" dedi.

Bu çıkışın, Hafter’e bağlı unsurların son dönemde sahada yaşadığı kayıpların hezeyanın bir yansıması olduğunu belirten Aksoy, "Bu açıklama, darbeci Hafter’in ve destekçilerinin Libya’daki ihtilafı tırmandırma niyetinde olduklarının en açık göstergesidir” açıklamasını yaptı.

"Bir kez daha hatırlatıyoruz"

Libya’daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun çok ağır sonuçları olacağına dikkat çeken Aksoy, “Darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz” ifadesini kullandı.