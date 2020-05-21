Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor.

Törene, Japonya Başbakanı Şinzo Abe de video konferans yöntemiyle iştirak ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bu muhteşem eserin inşasında katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Geçmişte çok önemli altyapı projelerine imza attık. Bugün köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz. İsmi ile müsemma olması için hastanemizin çevresindeki 15 dönümlük alanı binden fazla çam ve kiraz çiçeği sakura ağacı ile donattık, donatmaya da devam edeceğiz. Sadece estetik bakımdan değil, teknolojik altyapısı, müştemilatı, konumu, imkanları ve diğer özellikleriyle İstanbul'un gurur abidelerinden biri olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdık. Bunlar bizim dostluğumuzun kalıcı olması bakımından önem arz ediyor. Bu hastane şimdiden dünyanın sayılı hastaneleri arasına girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sadece estetik bakımdan değil, teknolojik altyapısı, müştemilatı, konumu, imkanları ve diğer özellikleriyle İstanbul'un gurur abidelerinden biri olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdık.https://t.co/sH4t2UDGYE pic.twitter.com/zuB8hujsi6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 21, 2020

Bu hastane salgınla mücadelede kritik rol oynayacak. İstanbul uluslararası sağlık merkezi durumuna gelmiştir. Bunun özellikle başatı bu hastanedir. Onun yanında Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi, bir diğeri de Feriha Öz hastanesidir. Bunlar sahra hastanesi değildir. Bunları kalıcı özellikte inşa ettik. Muhteşem hastaneler oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi salgınla mücadelede kritik rol oynayacaktır. İstanbul uluslararası sağlık merkezi durumuna gelmiştir.https://t.co/sXm1zok98B pic.twitter.com/KTgClueR7P — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 21, 2020

Kaliteli ve kapsayıcı sağlık hizmetinin değerinin çok daha iyi anlaşıldığı bir dönemde, burası sağlık turizminde Türkiye'nin marka eserlerinden biri olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaliteli ve kapsayıcı sağlık hizmetinin değerinin çok daha iyi anlaşıldığı bir dönemde, burası sağlık turizminde Türkiye'nin marka eserlerinden biri olacaktır.https://t.co/sH4t2UDGYE pic.twitter.com/ZT0aYhoisV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 21, 2020

Türkiye ve Japonya örnek bir başarı sergiliyor. Son derece iyi bir konumdayız. Dün itibarıyla günlük vaka sayımızı binin altına düşürdük. Dİğer tüm göstergelerde de olumlu yönde gelişme var. Normalleşme adımlarını atarken tedbirleri elden bırakmıyoruz. Şu anda hiçbir eksiğimiz bulunmuyor. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanında dost ve kardeş ülkelere yardım göndermeye devam edeceğiz. 82 ülkeye tıbbi malzeme ve maske gönderdik. Elimizdeki imkanları tüm insalık için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bu mücadelemizde bize katkı sağlayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık sistemlerinin çöktüğü kamu düzeninin yara aldığı bir dönemde Türkiye ve Japonya örnek bir başarı sergiliyor.https://t.co/sH4t2UDGYE pic.twitter.com/ylIvBT6Ddu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 21, 2020

Değerli dostum sayın Abe'ye heyecanımıza ortak olduğu için teşekkür ediyorum. Salgında hayatını kaybeden Japon dostlarımız için taziyelerimi sunuyorum. Bu vesileyle Ramazan Bayramınızı özellikle şimdiden tebrik ediyorum, kutluyorum, nice bayramları dünyada beraber kutlayalım.