Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
65 yaşa memleket iznine başvuru yağıyor
İçişleri Bakanlığı bugün saat 11.30 itibarıyla 65 yaş üstü 29 bin 527 kişinin e-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve ALO 199 Vefa Destek Hattı üzerinden başvuru yaptığını refakatçileri dâhil toplam rakamın 62 bin 949 olduğunu açıkladı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 12:16
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