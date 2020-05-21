Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazırlanan 5 bin kuru gıda paketini taşıyan 5 tır Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Bosna Hersek'e, 5 tır ise Mersin Limanı'ndan gemiyle KKTC'ye hareket etti. Yardımlar, ecdat coğrafyasına ulaştırılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Yardım paketlerinde Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un kaleme aldığı bir mektup da ihtiyaç sahiplerine iletildi.

"Değerli kardeşim" ifadesiyle başlayan mektupta Ersoy, paketlerde yer alanların Osmanlı bakiyesi topraklarda kurulu vakıfların ikramı olduğunu belirtti.

Ersoy mektubunda, "Asırlar boyunca ortak coğrafyamızda bizi biz yapan yüksek değerlerimizle inşa edilmiş vakıf medeniyetinin özündeki iyilik etme, yardımlaşma ve dayanışma duygularının ne denli kıymetli olduğunu, yaşadığımız bu zor dönemde bir kez daha idrak ediyoruz." değerlendirmesine yer verdi.

Bu hizmetin, Fatih Sultan Mehmet, Evrenos Bey, Gazi Hüsrev, 2. Selim, Lala Mustafa Paşa gibi ecdat topraklarında malını mülkünü, kendine ait olanı vakfetmiş birçok hayırseverin yapılmasını arzu ettiği bir hayır işi olduğunu bildiren Ersoy, "Bunun karşılığında, adını duyduğunuz duymadığınız cümle ecdadın hepimizden beklediği yalnızca bir dua ve rahmettir." vurgusu yaptı.

"Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün yardım isteyeceği tek kaynak"

KKTC Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, anavatan Türkiye'nin, Kıbrıs Türkü'nün güvenebileceği ve zor zamanlarda yardım isteyebileceği tek kaynak olduğunu belirtti.

COVID-19 ile mücadele döneminde de Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün KKTC'ye her türlü yardımı gönderdiğine işaret eden Benter, şöyle konuştu:

"Vakıflar Genel Müdürlüğünün gönderdiği 5000 gıda paketi ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtıldı ve bu zor günlerde tam bir vakıf ruhuyla, büyük küçük, insanlarımızın dertlerine derman olundu. Yüzyıllar önce vakıf kuran atalarımızı minnetle anarken bugün vakıfların iyilik ruhunu yaşatan Vakıflar Genel Müdürlüğüne de teşekkür ediyoruz."

Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında aracı olan KKTC Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Çağatay Özdem ise Afrika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan dünyanın farklı coğrafyalarına kadar eğitim almak için adaya gelenleri bir emanet olarak gördüklerini söyledi.

Özdem, KKTC'de öğrenim gören uluslararası öğrencilere erzak paketlerini dağıtımına başladıklarını bildirdi.

Okurken çalışmak zorunda olan birçok öğrencinin karantina sürecinde işini ve gelirini kaybettiğine dikkati çeken Özdem, "Ekonomik sıkıntı yaşayan, ailelerinden ve ülkelerinden uzakta gurbette olan uluslararası öğrencilere bayram öncesi ulaştırılan erzaklar önemli bir katkı ve moral sağladı. Bu katkıdan dolayı Vakıflar Genel Müdürlüğüne, binlerce uluslararası öğrenci ve dernek gönüllerimiz adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Vakıf ve vakıf kültürü 2 ülkeyi birbirine bağlıyor"

Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürü Senaid Zajimovic de Türkiye'nin ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele içinde olsa da Osmanlı coğrafyasındaki kardeşlerini ve onların ihtiyaçlarının unutmadığını söyledi.

Coğrafi olarak uzak olsa da iki ülkeyi vakıf ve vakıf kültürünün birbirine bağladığına işaret eden Zajimovic, "Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Genel Müdürümüz Burhan Ersoy ülkemizde oruç tutanları bu sene de 5 bin paketle mutlu etti." dedi.

Zajimovic, yardım paketlerinin içeriğinin zengin ve kaliteli olduğunu dile getirerek, "Gıda paketleri tam da, inananlar ramazan orucunda sevindiklerinde, pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar gevşediğinde ve bayram sevincine hazırlandıklarında geldi." ifadelerini kullandı.