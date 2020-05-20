Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitimle öğrencilere eğitim desteğini sürdürürken, sunduğu yeniliklerle de hizmet çeşitliliğini artırıyor.

LGS Mayıs ayı 2. örnek soruları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımlanan örnek soru kitapçığı, okulların yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olduğu süreçte ayda iki kez sunulmaya başladı.

Her ay iki kez yayımlanan örnek soru kitapçığına ilave olarak 8. sınıf öğrencilerine her ay yaklaşık bin sorudan oluşan çalışma soruları ve çözümleriyle de destek olunuyor.

Bu kapsamda "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava" yönelik örnek soruların mayıs ayına ait 2. kitapçığı yayımlandı. Kitapçıkta yer alan sorular, yalnızca birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacak şekilde düzenlendi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik MEB tarafından hazırlanan örnek soru kitapçığında sayısal bölümden 20, sözel bölümden 25 soruya yer verildi.

Mayıs ayı sayısal bölümü 2. örnek soru kitapçığı için tıklayınız.

Mayıs ayı sözel bölümü 2. örnek soru kitapçığı için tıklayınız.

Ayda 2 kez yayımlanacak

MEB, 8. sınıflara yönelik ayda iki kez çalışma soruları destek paketi yayımlamayı hedefliyor. Destek paketine, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "odsgm.meb.gov.tr" internet adresinden erişilebilecek.

Mayıs ayı çalışma soruları için tıklayınız.