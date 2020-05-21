Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, COVID-19'la mücadelede engelli bireylerin ailelerine yönelik bilgilendirici eğitim hizmetlerinin devreye alınması için çalışma başlattı.

Salgın sebebiyle evden çıkamayan ve yüz yüze özel eğitimden uzak kalan engelli bireyler ve ailelerine destek sağlamak amacıyla başlatılan çalışmayla, TRT iş birliğiyle uzaktan bilgilendirici eğitimler düzenlenecek.

İlerleyen günlerde, mevcut uzaktan eğitim programlarına Bakanlıkça hazırlanan içerikler de dahil edilecek. Ayrıca, engelli bireylerin kişisel temizlik, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına yönelik alışkanlık kazanmasını sağlamak amacıyla tanınmış isimlerin de katılımıyla bilgilendirme videoları yayınlanacak.

Huzurevi sakinleri için canlı müzik etkinliği

Bakanlık tarafından ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla "Engelli ve Yaşlılarda COVID-19" konulu internet semineri (webinar) düzenlendi. Seminerde, Türkiye'nin engelli ve yaşlı vatandaşlar için hayata geçirdiği COVID-19 tedbirleri, tüm yönleriyle ele alındı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, alınan sıkı önlemler ve istatistiki bilgileri paylaştı.

Huzurevi sakinlerinin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla canlı müzik gibi etkinlikler düzenlediklerini belirten Koç, huzurevi başvurularında hiçbir yaşlı vatandaşın mağdur edilmediğini, her birinin, salgın bitimine kadar misafirhanelerde hizmet verildiğini söyledi.

Koç, salgın süresinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü kişilere, engellilere, engellilerin bakımlarını üstlenenlere, şehit yakınları ve gazilere, koruyucu ailelere, yurt dışından gelip karantina altında tutulanlara, onların yakınlarına ve ihtiyaç duyanlar ile talepte bulunanlara psikososyal destek hizmeti verildiğini anımsattı.

Huzurevlerindeki mücadele akademik yayınla anlatılacak

Genel Müdür Koç, huzurevlerinde alınan önlemler sayesinde, salgının kontrol altında tutuşu ve yayılımın önlenmesine ilişkin bir akademik yayın hazırlığı yapıldığını da anlattı.

Kuruluşlarda ziyaret, giriş-çıkış yasağı, dezenfeksiyon, sabit vardiya sistemine geçirilen personele 14 günde bir COVID-19 testi yapılması gibi sıkı önlemler, elde edilen sonuçlar ve kazanılan tecrübe, söz konusu akademik yayın aracılığıyla uluslararası camiaya da sunulacak.