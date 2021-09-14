Öğrencilerin yoğun olduğu okullarda ikili eğitim sistemi devreye girecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dün katıldığı TRT Haber canlı yayınında ikili eğitimle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Kalabalık sınıflarda farklı önlemler alıyoruz valiliklere talimat verdik. İlçe veya il bazlı genel kurallar almayın. İl bazlı karar almayın. Problemin olduğu okulda öğrenci sayısı kalabalıksa ikili eğitime geçilebilir. Bununla ilgili çalışma yapıldı. 200’e yakın okul ikili eğitime geçti. Vakanın olduğu yere göre esneklik sağlayacağız ama o vaka durumunu sanki genel bir durummuş gibi tüm sisteme dahil etmeyeceğiz."

İkili eğitim sistemi nedir?

Peki ikili eğitim sistemi nedir ve nasıl uygulanır?

Rehberlik ve Eğitim Uzmanı Ömer Öcal, ikili eğitim ile ilgili şunları söyledi:

"İkili eğitime geçmek demek mevcut okul sayılarını ve sınıf sayılarını azaltmak anlamına gelir. Yani bir grup öğrenci sabah, bir grup öğrenci öğlen gelir. Hatta ders süreleri 30 dakikaya seçilebilir. Tenefüs süreleri buna göre ayarlanabilir. Süre de genişletilebilir, akşam da ders konulabilir. Hafta sonu dersler konulabilir."

"Önemli olan toplu hareketliliği azaltmak"

Yoğunluğun azaltılmasını sağlayan sistemde farklı uygulamaların da devreye girebileceğini söyleyen Öcal sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkili eğitim yapan okullarda senkron dersler uygulanabilir. Bir grup yüz yüze yapar bir grup evden katılır dönüşümlü yapılabilir. Bir başka seçenek daha var. Okulun kullanılmayan yemekhaneleri, kütüphaneleri derslik olarak kullanılabilir. Yani önemli olan toplu hareketliliği azaltmak."