Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) COVID -19 nedeniyle Mart 2020'den bu yana büyük ölçüde çevrim içi devam eden eğitim-öğretim yüz yüze başladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesine bağlı 125 okulda bu sabah ilk ders zili çalarken, yarın ortaöğretim ve meslek liselerindeki öğrenciler maske-mesafe-hijyen kuralları çerçevesinde sınıflardaki yerini alacak.

KKTC genelinde yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında, kamu ve özel okullar dahil, yaklaşık 53 bin öğrenci ile 5 bin 800 öğretmen okullara döndü.

"Aşılanmayla bu mesele bu ölçüde aşılacak"

Lefkoşa Gönyeli İlkokulunda düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı açılış törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Tatar, açılış töreninde konuştu:

"Pandemi sürecinde büyük sıkıntılar yaşanmıştır, KKTC bütün olumsuzluklara rağmen bu işi çok iyi yönetmiştir ve şu anda hep birlikte okullarımızdayız. Aşılanmayla bu mesele bu ölçüde aşılacaktır. Şu anda bütün okullarımızda yeni eğitim öğretim yılına başlayacak çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum. Onlar bizlerin geleceğidir, onlara güveniyoruz ve seviyoruz. En iyi eğitim almak sizlerin hakkıdır."

Öğrencilere okul yıllarının değerini bilmeleri yönünde tavsiyede bulunan Tatar, öğrencilere, bugünlerin hayatlarının en değerli ve mutlu günleri olduğunu söyledi.

"Duygulanmamak mümkün değil"

Başbakan Saner ise, yeni dönemde tüm önlemlerin alınacağını söyledi.

"Bu tabloyu görüp de heyecanlanmamak ve duygulanmamak mümkün değil. Bizler de çocukken, sizler gibi bu yollardan geçerek bu günlere kadar geldik. Bizleri de sizlerin olduğu gibi değerli öğretmenlerimiz yetiştirdi. Çocuklarımızın mutluluğunu yüzlerinden okunuyor. Hepsinin gözleri pırıl pırıl. Hiçbir model yüz yüze eğitimin yerini tutmadığını tecrübe ederek yaşadık. Bunan sonraki dönemde hiçbir sıkıntı yaşanmaması adına tüm önlemleri alacağız."

Okullarda sıkı denetim yapılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının 2021-2022 Öğretim Yılı Planlaması içerisinde yer alan Sağlık Planlaması kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulunun kararları çerçevesinde koruma önlemleri ve bulaş takip ve önleme prosedürü uygulanacak.

[Fotoğraf: AA]

Tüm seviyedeki okullarda okul idarecileri tarafından, "Pandemi Kurulları" kurulacak ve bu kurullar Sağlık Bakanlığı ile eşgüdümlü çalışacak.

COVID-19 testi pozitif hasta ve temaslıların takibi Okul Pandemi Kurulu ve Sağlık Bakanlığının temas ekibinin istişaresi ile yürütülecek, Bakanlığın temas takip ekibinin onay vermediği herkes görevinin başında olacak.

Görülecek pozitif vaka durumunda, "Pozitif Vaka ile Temas Protokolü" devreye girecek. Bu protokol kapsamında öğrenci, öğretmen ve diğer görevliler için evden çıkmadan, otobüse binmeden ve okula girmeden mutlaka semptom sorgulaması yapılacak. Semptom gösterenler okula alınmayarak, test yapmaya yönlendirilecek.

Sınıfta bir öğrencinin semptom göstermesi halinde, öğrenci test yaptırmak üzere yönlendirilecek ve test sonucu negatif ise okula dönecek.

Yapılan taramalar sonucunda aynı sınıftan 3 veya daha fazla kişinin PCR testinin pozitif çıkması halinde, sınıfın geri kalanı yakın temaslı sayılacak. Temaslılar aşılı ise 7, değilse 10 gün süre ile evde izole olacak. Öğrencilerin, yakın temaslı olduğu sürede eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde devam edecek.