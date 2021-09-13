Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gündeme ilişkin merak edilen soruları TRT Haber'de yanıtladı.

"Okullarımızın açılması için çok kapsamlı bir rehber hazırladık"

Okullarımızın yüz yüze eğitime açılması için Sağlık Bakanlığı ile birlikte alınması gereken önlemlerle ilgili çok kapsamlı bir rehber hazırladık. Öğretmenlerimize de bilgilendirme ve farkındalığı artırmak için ciddi bir eğitim verdik.

"Bir haftada 198 sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi"

Türkiye'de aktif kullanılan derslik sayımız 850 bin. Yüz yüze eğitimden sonra bir hafta içinde 850 bin sınıftan 198'inde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi, ancak uzaktan eğitim kesintisiz şekilde sürüyor. 57 bin 108 devlet okulu olmak üzere toplam 71 bin 320 okul bulunuyor. Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okulumuz bulunmuyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Tüm okulun vaka nedeniyle tatil edildiği hiçbir okulumuz bulunmamakta. Biz yüz yüze eğitimi inşallah devam ettireceğiz.https://t.co/O5WIV33rRU pic.twitter.com/RGBJwI7Jot — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 13, 2021

"Okullarımızın açık kalması için her türlü tedbir alınacak"

Tüm okullarımızda uyulması gereken kuralları belirledik. Sürecin devam ettirilmesi, okul bazlı değil vaka bazlı. Vakaların yaygınlaşması durumunda vakaların etkilediği sınıflarla ilgili kararlar alacağız, okul, ilçe veya il ile ilgili karar almayacağız. Başlangıçtaki irademizi devam ettiriyoruz, okullar açık kalmaya devam edecek. Şu andaki bilimsel veriler ışığında aldığımız kararlar var, 1 ay sonra bilimsel veriler değiştiği zaman tedbirlerimizle ilgili güncellemeler yapacağız. Ama yine okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alarak süreci devam ettireceğiz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Vakaların yaygınlaşması durumunda vakaların etkilediği sınıflarla ilgili kararlar alacağız. Okulla ilgili karar almayacağız, okullar açık kalmaya devam edecek.https://t.co/O5WIV33rRU pic.twitter.com/teYfENGh8u — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 13, 2021

"200'e yakın okul ikili eğitime geçti"

Kalabalık sınıflarda farklı önlemler alıyoruz valiliklere talimat verdik. İlçe veya il bazlı genel kurallar almayın. İl bazlı karar almayın. Problemin olduğu okulda öğrenci sayısı kalabalıksa ikili eğitime geçilebilir. Bununla ilgili çalışma yapıldı. 200’e yakın okul ikili eğitime geçti. Vakanın olduğu yere göre esneklik sağlayacağız.

"Öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek"

Aşı gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek. En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 91'e çıktı. İki doz aşı olan öğretmenlerin oranı yüzde 78. Öğretmenlerimiz sadece kendi sağlıkları için değil toplumda örnek olma açısından da çok başarılılar. Öğretmenlerimiz sadece kendi sağlıkları açısından değil, aynı zamanda topluma örnek olma yönünde de çok başarılı bir süreç yönetiyorla

"Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var"

Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa PCR testi yapılmayacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Şu anda öğrencilerimizle ilgili ne aşı ne de PCR zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa asla PCR testi yapılmayacak.https://t.co/O5WIV33rRU pic.twitter.com/FQQdu2YXmO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 13, 2021

"Okulların açık kalması milli güvenlik meselesidir"

Okulların açık kalması, artık sadece bir eğitim meselesi değil, bir milli güvenlik meselesidir. Onun için de okullarımızı elimizden geldiği kadar çok olağanüstü durumlar olmadığı müddetçe en son kapanan kurumlar olarak tutmak için tüm vatandaşlarımızın fedakarlık yapması gerekiyor.

"Tablet dağıtmaya devam edeceğiz"

2 milyona yakın tablet dağıtıldı. Toplu dağıtımlardan ziyade, örneğin vaka nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen 198 sınıfta tablet ve bilgisayara ihtiyacı olan çocukları hemen tespit edip bu ihtiyaçlarını karşıladık. Eğer çocuk yüz yüze eğitimin dışına çıkmışsa ve ihtiyacı varsa tablet dağıtmaya devam edeceğiz.

"Süresi geçmemiş olan tüm adaylara başvuru hakkı tanıdık"

15 bin yeni atama, ek atama değil, eğitim sistemimizin içine 15 bin yeni öğretmen almak için Cumhurbaşkanımızın eğitim sistemine yaptığı bir katkıdır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir KPSS'ye girenleri diğerlerinin lehinde veya aleyhinde pozitif ayrımcılık yapma durumumuz yok, biz adil olmak zorundayız. Süresi geçmeyen tüm adaylarımıza yani 2020 ve 2021 KPSS'ye giren tüm adaylara başvuru hakkı tanıdık. Dolayısıyla atama bekleyen ve başvuru yapabilecekken yapamayacak duruma düşürdüğümüz hiçbir öğretmen kitlemiz yok. İki sınava da girdiyse hangi puanı en yüksekse onun geçerli olmasını sağladık. Tepkileri anlayışla karşılıyorum ama yapılan yanlışlık yok. Tüm öğretmenlere eşit bir şekilde kapıyı açtık.