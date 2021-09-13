Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Polatlı'da Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı'nda konuştu.

"Kahramanlarımız isimlerini tarihe cesaretleri ve kanlarıyla kazımışlardır"

Sakarya Zaferi Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın dönüm noktalarından biridir. Kahramanlarımız isimlerini tarihe cesaretleri ve kanlarıyla kazımışlardır. 22 gün ve gece süren mücadele sonunda düşman çekilmeye mecbur kaldı. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. İstiklal Harbimizi hangi şartlarda, ne büyük fedakarlıklar kazandığımızı unutturmamalıyız. Anadolu'dan atılmak istenen Türk milleti, milli mücadelesini Cumhuriyet ile yeni bir başlangıç haline getirdi.

[Sakarya Zaferi'nin 100. yılı]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahramanlarımız verdikleri büyük mücadeleyle isimlerini tarihe, cesaretleri ve kanlarıyla kazımışlardır.https://t.co/NqY3fAVRG3 pic.twitter.com/Twf6lk2DYx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 13, 2021

"Türkiye'nin yaşadığı saldırıların sadece birini bile kaldıramayacak ülkeler var"

2023 hedeflerimiz tıpkı milli mücadelenin kendisi gibi küresel senaryolara karşı bir başkaldırıdır. Milli iradenin gücü önünde ne vesayetin ne sosyal mühendislik hesaplarının ne terör örgütlerinin ne darbelerin duramayacağı gerçeğini cümle aleme gösterdik. Türkiye'nin yaşadığı saldırıların sadece birini bile kaldıramayacak ülkeler var.

[Sakarya Zaferi’nin 100. yılı]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu zaferin hikayesini nesilden nesile aktararak İstiklal Harbimizi hangi şartlarda ve ne büyük fedakarlıklarla kazandığımızı unutturmamalıyız.https://t.co/NqY3fAVRG3 pic.twitter.com/eOJRTFWZyY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 13, 2021

"Hak, hukuk, adalet, özgürlük alanlarında milletimizin mağduriyetlerini giderecek adımlar attık"

Hak, hukuk, adalet, özgürlük alanlarında milletimizin mağduriyetlerini giderecek adımlar attık. Yönümüzü hep geleceğe dönüp istikametimizi belirleyerek oraya doğru yürüyoruz. Evlatlarımıza 2053 vizyonunu inşa edecekleri bir miras bırakmanın gayreti içerisindeyiz. Bizim için esas olan milletimizin iradesidir. Cumhur İttifakı olartak geleceğimize daha özgüvenle yürüyoruz, özgüvenle bunu başaracağımıza inanıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizin başarıya ulaşması için son nefesimize kadar çalışacağız.

Ayrıntılar geliyor...