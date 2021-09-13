Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 04:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ALES bu hafta sonu yapılacak
[Fotoğraf: AA]
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 19 Eylül Pazar günü yapılacak.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
Adaylar 19 Eylül Pazar günü yapılacak sınavda saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.
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