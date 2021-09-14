Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" konularında özel ihtisas komisyonlarının kurulacağını belirtti.

Şura kapsamında okul öncesi eğitimden, üniversite giriş sistemine kadar muhtelif konulara ilişkin çalışma grupları da oluşturulacak.

Bakanlık ve TBMM üyeleri dışında bakanlıklar, yerel yönetimler, üniversiteler ve STK'lar ile öğrenci ve veli temsilcileri de şuraya davet edilecek.

Şuranın temsiliyetini artırmak için tüm illerden katılımcılar seçilecek.

Hazırlık raporlarının arından şuraya ilişkin takvimin belli olması bekleniyor.