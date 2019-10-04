Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Suriye'de fakülteler kuruluyor.

El Bab'da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Azez'de İslami İlimler Fakültesi ve Afrin'de de Eğitim Fakültesi kurulacak.

Konuya ilişkin Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gaziantep Üniversitesi 2018 yılının Nisan ayında da Cerablus'ta Meslek Yüksekokulu açmıştı.

Üniversite yönetimi yoğun başvuru geldiğini belirterek, bölgede fakülte açmak üzere YÖK'e başvurmuştu.

Kaynak: TRT Haber