Eğitim
Gaziantep Üniversitesi El Bab, Azez ve Afrin'de fakülteler açacak04 Ekim 2019 Cuma 04:50 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 04:57
Gaziantep Üniversitesi Suriye'de fakülte açıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Suriye'de 3 fakülte kurulacak.
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Suriye'de fakülteler kuruluyor.
El Bab'da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Azez'de İslami İlimler Fakültesi ve Afrin'de de Eğitim Fakültesi kurulacak.
Konuya ilişkin Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gaziantep Üniversitesi 2018 yılının Nisan ayında da Cerablus'ta Meslek Yüksekokulu açmıştı.
Üniversite yönetimi yoğun başvuru geldiğini belirterek, bölgede fakülte açmak üzere YÖK'e başvurmuştu.
Kaynak: TRT Haber
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