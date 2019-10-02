ASELSAN Akademi programında 2019/2020 güz dönemi dersleri 23 Eylül 2019’da başladı.

381 mühendisin yüksek lisans, 65 mühendisin doktoraya devam ettiği akademide, elektronik, makine, bilgisayar ve malzeme mühendisliği konularında 66 öğretim üyesi tarafından toplam 73 ders açıldı.

ASELSAN Akademi programı, çeşitlenen tez konularıyla yenilikçi ürün ve teknolojiler geliştirme hedefine katkıda bulunuyor.

Ayrıca çalışanlara görev aldıkları projelerle ilgili lisansüstü çalışma yapma imkanı sağlanıyor.

Türkiye'de ilke imza atılıyor

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile ASELSAN arasında 1 Ağustos 2017 tarihinde imzalanan iş birliği protokolüyle, ASELSAN Akademi hayata geçirildi.

Türkiye’de uzun süredir gündemde olan sanayinin ihtiyaç duyduğu kaliteli, uzmanlaşmış personel sayısının artırılması ve bir sanayi kuruluşunda personelin kendi alanında tez çalışmalarıyla bilgi birikimini geliştirmesi özellikleriyle, akademi Türkiye’de bir ilk.

ASELSAN Akademi lisansüstü eğitim programı Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile birlikte dört mühendislik anabilim dalı ile yürütülüyor.

Radar sistemlerinden yapay zekaya...

Programda milli gizlilik içeren konular nedeniyle dersler ASELSAN kampüsünde veriliyor.

YÖK’ün öncülüğünde ASELSAN Akademi, rekabet gücünü artırarak, Türkiye'nin kritik teknolojilerindeki gelişimini sağlamayı amaçlıyor.

Açılan dersler arasında radar sistemleri, yapay zeka, bulut bilişim, elektron mikroskobu, ileri analog tüm devreler, malzemelerin mekanik davranışı gibi dersler bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber