Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

Bakan Selçuk "Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir" diye konuştu.

Selçuk "15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz" dedi.