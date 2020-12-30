Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 11:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Selçuk: Dijital karne söz konusu
[Fotoğraf: AA ]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırma gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı.
Bakan Selçuk "Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir" diye konuştu.
Selçuk "15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz" dedi.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Son Dakika Ziya Selçuk
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