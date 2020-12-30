Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 10:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
EBA üzerinden öğrencilere trafik eğitimi
[Fotoğraf: İHA ]
Kırıkkale’de jandarma tarafından ilk ve ortaokul çağındaki öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı üzerinden trafik eğitimi verildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı" doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliği çerçevesinde 4-11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik "Trafik Dedektifleri Projesi" eğitim faaliyetleri devam ediyor.
300 öğrenciye eğitim verildi
Kırıkkale'de şu ana kadar 300 öğrenciye verilen eğitimde, trafik kuralları anlatılarak soruları yanıtlandı.
İlerleyen günlerde ise ilkokul ve ortaokul düzeyinde toplam 11 bin öğrenciye uzaktan eğitim verilmesi planlanıyor.
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