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Eğitim
AA 22.04.2025 18:52

81 şehirden gelen öğrenciler İstanbul'u tanıyacak

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a gelen öğrencileri ağırlıyor.

81 şehirden gelen öğrenciler İstanbul'u tanıyacak
[Fotograf: AA]

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Anadolu'nun farklı şehirlerinden kente gelen öğrenciler, 4 gün boyunca İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıma fırsatı bulacak.

Etkinlikte, çocuklara İstanbul'un tarihi, kültürel ve medeniyet birikimini tanıtacak çeşitli gezi ve atölye çalışmaları planlandı.

Öğrenciler, Topkapı Sarayı, Ayasofya, Sultanahmet Camisi gibi İstanbul'un simgesi olan tarihi mekanları gezerek, Miniatürk, Panorama 1453, Rahmi Koç Müzesi gibi kültürel merkezlerdeki etkinliklere katılacak.

Ayrıca programda İstanbul Boğazı'nı görmemiş öğrenciler için Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG Güven gemisiyle Boğaz turu düzenlenecek.

81 şehirden gelen öğrenciler İstanbul'u tanıyacak

Program kapsamında öğrenciler ilk olarak müdürlük binasında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile bir araya geldi.

Bayram dolayısıyla Türkiye'nin her bölgesinden İstanbul'a gelen öğrencileri ağırlamanın kendileri için mutluluk verici olduğunu belirten Yentür, medeniyetler şehri olarak nitelediği İstanbul'un tarihi ve kültürel birikimini çocuklarla buluşturacaklarını söyledi.

Yentür, Boğaz'ı ilk kez görecek öğrencilerin heyecanına ortak olacaklarını vurgulayarak, "Bu program sadece bir gezi değil, tarihimizle bağ kurma, ortak değerlerimizi paylaşma ve ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımızın aynı idealde buluşmasına vesile olan güçlü bir eğitim etkinliğidir. İstanbul’un tarihi silüetiyle bütünleşen organizasyonumuz, çocuklarımızın kültürel hafızasında kalıcı bir iz bırakacaktır." ifadelerini kullandı.

Programa, İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu da katıldı.

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