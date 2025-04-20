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Eğitim
AA 20.04.2025 11:13

MEB'in hazırladığı etkinliklerle 23 Nisan "şenlik" havasında geçecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilk kez Türkiye genelindeki çocuklarla birlikte hazırladığı etkinlikler kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümünün "şenlik" havasında kutlanmasını sağlayacak.

MEB'in hazırladığı etkinliklerle 23 Nisan "şenlik" havasında geçecek

MEB, ilk defa hayata geçirdiği uygulama çerçevesinde, 23 Nisan etkinliklerini planlamaları için 81 ilden öğrenci seçerek "23 Nisan Çocuk Bayramı Düzenleme Kurulu" oluşturmuş, çocukların çevrim içi düzenlenen toplantılarda, yapılacak etkinliklere ilişkin istişarelerde bulunarak liderlik becerileri kazanmalarına fırsat sağlanmıştı.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu yıl gerçekleştirilecek etkinlikler belli oldu. Bu doğrultuda TBMM ve MEB bahçesinde bilimden sanata kadar pek çok alanda atölye ve şenlikler düzenlenecek.

Etkinlikler kapsamında, Milli Mücadele'ye yön veren şehirler olan Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas'ta öğrencilerle buluşan ve çocuklara farklı bilim alanlarında uygulamalı öğrenme deneyimi sunmayı hedefleyen Bakanlığın Mobil Bilim Merkezi, 21-25 Nisan'da TBMM'de düzenlenecek "Bilim Şenliği"nde de yerini alacak.

"Bilim Şenliği"nde ayrıca Ankara Üniversitesi, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı gibi kurumlar havacılık ve yapay zeka gibi atölyelerle çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

Bakanlığın bahçesinde çok sayıda etkinlik düzenlenecek

Bayram günü, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığındaki Bakanlık bürokratları ile öğretmen temsilcileri, öğrenci ve velilerden oluşan heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Bakan Tekin, Anıtkabir ziyaretinin ardından bayram dolayısıyla makam koltuğunu çocuklara devredecek.

Öte yandan, geçen yılki kutlamalarda Milli Eğitim Bakanlığı bahçesinin çocuklar için süslenmesine bu yıl da devam edilecek. Çok sayıda etkinlik, atölye çalışması ve geleneksel oyunlara ev sahipliği yapacak bahçede "MEB Çocuk Şenliği" düzenlenecek.

Ayrıca bu yıl 23 Nisan'a özel basımı yapılacak Hakimiyet-i Milliye gazetesi, çocuklar tarafından dağıtılacak.

Öğrenciler TBMM'de ödüllerini alacak

TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü kapsamında çocukların sanatsal ve edebi yeteneklerini sergilemelerine imkan tanıması ve milli bilinci pekiştiren eserlerin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlenecek.

Öğrenciler, ödüllerini TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Bakan Yusuf Tekin'in elinden Meclis'te alacak.

"2120 Meclisi"nde öğrenciler geleceği konuşacak

İlk defa bu yıl düzenlenen öğrencilerin başarılı rol modellerle bir araya geleceği "Çocuk Forumu" da etkinlikler arasında yer alıyor.

Forumda 30'ar dakikalık oturumlarda çocuklar, alanında öne çıkan isimlerin deneyimlerini dinleyerek gelecekteki hedeflerine yönelik ilham alacak.

Ayrıca, 24 Nisan'da Cumhuriyet Müzesi'nde (II. TBMM Binası) düzenlenecek özel oturumda, 1926'daki Maarif Teşkilatı Kanunu'nun görüşmeleri öğrenciler tarafından canlandırılacak.

Daha sonra "2120 Meclisi"ni temsilen 7 öğrenci, eğitim, uzay, yapay zeka ve sürdürülebilirlik gibi konularda geleceğe dönük konuşmalar yapacak.

Çocuklar konser verecek

MEB, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimine katkı sunmasını hedeflediği üç ayda bir çıkacak "Maarif Çocuk Dergisi"nin ilk sayısını 23 Nisan'da yayımlayacak.

Etkinlikler çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 8-13 yaşlarındaki, müzik yeteneği olan çocuklarla "Orkestra ve Koro" oluşturuldu. Koro, 23 Nisan'da Ankara'da konserle bayram coşkusuna renk katacak.

Ayrıca, MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince hazırlanan ve 23 Nisan'a özel, sanat, spor ve iş dünyası gibi alanlarda öncü isimlerin çocuklara mesajları, bilgilendirici metinler, bulmacalar, şiirler ve çocukların yaptığı röportajların yer aldığı "Gazete Çocuk", Bakanlığın minik misafirleriyle buluşacak.

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23 Nisan Milli Eğitim Bakanlığı TBMM
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