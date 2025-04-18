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Eğitim
TRT Haber 18.04.2025 19:02

15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru duyurusu ile branş bazında kontenjan dağılımları açıklandı.

15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı yapıldı

Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

Alanlar itibarıyla ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları belirlendi.

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. 

Sözleşmeli öğretmenliğe başvuru duyurusu ve atama yapılacak alanlar ile kontenjan listesi için tıklayınız.

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