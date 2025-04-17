MEB'in "Ailem" dizisinin yeni sezonu için hazırlıklar başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB'in hayata geçirdiği ve "Velivizyon" platformunda yer alan "Ailem" dizisi için ikinci sezon hazırlıklarına başlandı.

Eğitim Bilişim Ağı, Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Ağı, "velivizyon.meb.gov.tr", bakanlığın sosyal medya hesapları ile ulusal TV kanallarında ve dijital platformlarda yayınlanan dizinin ikinci sezonunda ele alınacak konular, öğretmenlerin önerileri doğrultusunda şekillenecek.

Öğretmenler, görüş ve önerilerini 28 Nisan'a kadar "birfikrimvar@eba.gov.tr" adlı elektronik posta adresine gönderebilecek.

"Gelin, bu hikayeyi birlikte yazalım"

Öte yandan, diziye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şunları kaydetti:

"Ailem Dizisi'nin ilk sezonunda, ailelerimizin karşılaştığı pek çok ortak soruna birlikte ışık tuttuk. Şimdi sırada 2. sezon var. Bu sezonda hangi temaları işleyelim? Sizi en çok düşündüren, konuşmamız gerektiğine inandığınız konular neler? Aile, hepimizin ortak hikayesi. Gelin, bu hikayeyi birlikte yazalım."