Bakan Tekin: 25 bin öğretmen ataması kararı eğitim ailesine güç katacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 25 bin öğretmen atamasına ilişkin paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugünkü kabine toplantısının ardından duyurulan 25 bin öğretmen ataması kararının, eğitim ailesine güç katacağını belirterek ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle, 10 bini Milli Eğitim Akademisi bünyesinde olmak üzere toplam 25 bin öğretmenimizin atama süreci hayırlı olsun. Eğitim ailemize güç katacak bu müjdenin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.