Açık 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 15.04.2025 20:10

Bakan Tekin: 25 bin öğretmen ataması kararı eğitim ailesine güç katacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugünkü kabine toplantısının ardından duyurulan 25 bin öğretmen ataması kararının, eğitim ailesine güç katacağını belirterek ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Bakan Tekin: 25 bin öğretmen ataması kararı eğitim ailesine güç katacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen ataması müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen ataması müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 25 bin öğretmen atamasına ilişkin paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugünkü kabine toplantısının ardından duyurulan 25 bin öğretmen ataması kararının, eğitim ailesine güç katacağını belirterek ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle, 10 bini Milli Eğitim Akademisi bünyesinde olmak üzere toplam 25 bin öğretmenimizin atama süreci hayırlı olsun. Eğitim ailemize güç katacak bu müjdenin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Eğitim Öğretmen Öğretmen Ataması Recep Tayyip Erdoğan Yusuf Tekin
Sıradaki Haber
LGS başvuruları için son gün yarın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:32
Çin'de 7 yaşındaki hasta, dünyada yapay kalp nakli yapılan en genç kişi oldu
21:06
Almanya Genelkurmay Başkanı ASELSAN’ı ziyaret etti
21:01
Antalya'da başıboş köpeğin kovaladığı çocuğa motosiklet çarptı
20:43
Minguzzi'nin ailesini tehdit eden zanlı tutuklandı
21:28
Sakarya'da bungalovda gizli kamera skandalı: 2 tutuklama
20:27
İzmir'de 8 ton etil alkol ele geçirildi
Kızılırmak'ın rengi kırmızıya döndü: 'Fadlum' etkisi
Kızılırmak'ın rengi kırmızıya döndü: 'Fadlum' etkisi
FOTO FOKUS
Antalya'da başıboş köpeğin kovaladığı çocuğa motosiklet çarptı
Antalya'da başıboş köpeğin kovaladığı çocuğa motosiklet çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ