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Dünya
AA 15.04.2025 05:15

TİKA'dan Kolombiya'da 10 farklı okulda okul öncesi eğitim sınıfı

TİKA, Kolombiya'nın Bucaramanga kentindeki 10 farklı okulda, okul öncesi eğitim sınıfları kurdu.

TİKA'dan Kolombiya'da 10 farklı okulda okul öncesi eğitim sınıfı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Bucaramanga Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında kurulan sınıfların açılışına Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Bucaramanga Belediye Başkanı Jaime Andres Beltran, TİKA Bogota ofisi yetkilileri, veliler, öğretmenler ve okul yönetimi ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Kolombiya temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Bucaramanga Belediye Başkanı Beltran, çocuklara güvenli ve nitelikli eğitim ortamları sunmanın önemine değinerek, “Bu sınıflar, sadece çocuklara değil ailelere de umut oldu. Türkiye Cumhuriyeti’ne ve TİKA’ya bu değerli katkı için teşekkür ederim." dedi.

TİKA'dan Kolombiya'da 10 farklı okulda okul öncesi eğitim sınıfı

IOM Cucuta Bölge Direktörü Alessandro Cacciapuoti de "Birlikte çok daha fazlayız!" sloganıyla yürütülen bu çalışmanın, TİKA'nın desteğiyle somut bir başarıya dönüştüğünü belirtti.

4 yaşındaki çocuklar ilk kez devlet okullarında eğitime dahil edildi

Milli Eğitim Bakanlığı kriterleri doğrultusunda hazırlanan projede, kent genelindeki 10 farklı devlet okulunda toplam 10 okul öncesi eğitim sınıfı açıldı.

Bu kapsamda Bucaramanga'da ilk kez 4 yaşındaki çocuklar devlet okullarında eğitime dahil edildi. Projeyle her dönem 200 çocuğa eğitim imkanı sağlanması ve beş yıllık süreçte 1000'den fazla ailenin bu hizmetten yararlanması hedefleniyor.

TİKA tarafından yürütülen proje pilot uygulama olacak ve kentte yeni açılacak sınıflara öncülük edecek.

Proje ile sadece çocukların değil çalışan ebeveynlerin de yaşam kalitesi artırılarak toplumsal refahın yükseltilmesi hedefleniyor. Proje aynı zamanda, çocuklarına bakacak destek bulamayan ebeveynlerin çalışma hayatına katılımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

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