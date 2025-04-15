Açık 3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.04.2025 00:54

BAE Suriye uçuşlarını yeniden başlatıyor

Birleşik Arap Emirlikleri Suriye’ye uçak seferlerini yeniden başlatma kararı aldığını açıkladı.

BAE Suriye uçuşlarını yeniden başlatıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM’ın haberine göre iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlaması için gerekli adımların atılması konusunda ortak koordinasyonun sürdüğü belirtildi.

Haberde, BAE Sivil Havacılık Genel Kurumunun, BAE ile Suriye arasındaki uçuşların yeniden başlayacağını duyurduğu aktarıldı.

Kuruma göre, 13 yıl aradan sonra uçuşların yeniden başlatılmasına yönelik gerekli prosedürlerin tamamlanması için ortak koordinasyon çalışmaları sürüyor.

Ahmed Şara Al Nahyan ile görüşmüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara dün, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği resmi ziyarette BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşmüştü.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Şam Uluslararası Havalimanı yeniden faaliyete geçmişti.

Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı, 18 Aralık'ta Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Halep'e ilk yerel seferini düzenlemişti.

Şam Uluslararası Havalimanı, 7 Ocak'ta uluslararası uçuşlara açılmıştı.

ETİKETLER
BAE Birleşik Arap Emirlikleri Suriye Ahmed Şara
Sıradaki Haber
Irak ve İran petrol bakanları Bağdat’ta işbirliği anlaşması imzaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:53
Yaban keçisi avladı, 671 bin 355 lira ceza yedi
00:53
Araçlar nisan ayında karda mahsur kaldı
00:47
Meteoroloji'den 27 il için sarı kodlu uyarı
00:16
İletişim Başkanlığı katil İsrail'in propaganda hesaplarının iddialarını yalanladı
00:06
Irak Türkmen Cephesi'nin yeni başkanı Muhammed Saman oldu
22:59
İletişim Başkanlığı "bazı liselerde öğretmenlerin açığa alındığı" iddiasını yalanladı
Irak'ta kum fırtınası etkili oldu
Irak'ta kum fırtınası etkili oldu
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan motosiklet oto galeriye girdi
Kontrolden çıkan motosiklet oto galeriye girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ