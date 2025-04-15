BAE Suriye uçuşlarını yeniden başlatıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM’ın haberine göre iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlaması için gerekli adımların atılması konusunda ortak koordinasyonun sürdüğü belirtildi.

Haberde, BAE Sivil Havacılık Genel Kurumunun, BAE ile Suriye arasındaki uçuşların yeniden başlayacağını duyurduğu aktarıldı.

Kuruma göre, 13 yıl aradan sonra uçuşların yeniden başlatılmasına yönelik gerekli prosedürlerin tamamlanması için ortak koordinasyon çalışmaları sürüyor.

Ahmed Şara Al Nahyan ile görüşmüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara dün, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği resmi ziyarette BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşmüştü.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Şam Uluslararası Havalimanı yeniden faaliyete geçmişti.

Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı, 18 Aralık'ta Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Halep'e ilk yerel seferini düzenlemişti.

Şam Uluslararası Havalimanı, 7 Ocak'ta uluslararası uçuşlara açılmıştı.