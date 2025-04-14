İsrail'de 3 bin 500 akademisyen Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrılarına katıldı

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, 3500 akademisyen Gazze'deki esirlerin dönmesi için saldırıların durmasını talep eden bir bildiriye imza attı.

Bildiride, "Bizler, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri olarak, Hava Kuvvetleri mensupları tarafından yapılan çağrıya katılıyor ve savaşın derhal sona erdirilmesi pahasına da olsa esirlerin gecikmeksizin evlerine getirilmesini talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bildiriyi imzalayan akademisyenler, "öncelikli olarak siyasi ve kişisel çıkarlara hizmet eden savaşın sürdürülmesinin İsrailli esirlerin ve masum sivillerin ölümüne yol açacağı ve sadece müzakere edilmiş bir anlaşmanın esirlerin güvenli şekilde geri dönmesini sağlayacağına" işaret etti.

İsrail ordusu içinde Gazze'ye saldırıları durdurun çağrısı giderek artıyor

İsrail Hava Kuvvetlerinden bir kısmı emekli, 1000'e yakın pilot ve yedek asker, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması için bir bildiri yayımlamıştı.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini isteyen bildiriyi imzalayan askerlerin ordudan atılması yönündeki kararını onaylamıştı.

Hava kuvvetlerindeki pilot ve yedek askerlerin çağrısına, donanma, zırhlı birlikler, askeri istihbarat, askeri doktorlar, Mossad ve akademisyenlerden de destek gelmişti.

Eski Başbakan Ehud Barak ile aralarında eski ordu komutanlarının da yer aldığı 1525 asker de esirlerin derhal evlerine dönebilmeleri için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrılarına destek veren bir bildiriye imza atmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası için Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yapan muvazzaf ve emekli askerleri "bir avuç yabani ot" olarak nitelemiş ve lideri olduğu koalisyon hükümetini devirmeye çalışmakla suçlamıştı.