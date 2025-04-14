Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Osmani, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamındaki görüşmeleriyle ilgili Kosova'nın "RTV21" televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Kosova'nın uluslararası alandaki konumunu güçlendirmek amacıyla yeni tanımaların, mevcut tanımaların teyidi ve uluslararası örgütlere üyelik için müttefiklerle koordinasyonu ve işbirliğini hiçbir zaman durdurmadığını belirten Osmani, "Müttefiklerimizle ne kadar yakın çalışırsak, o kadar çok somut sonuç elde ederiz. Nitekim bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yürüttüğüm yakın çalışmadan da görüldü. Kendisi her zaman Kosova'nın yanında olmuştur. Şimdi bu desteği ekonomik ve askeri alanların ötesinde, bu (tanınma) sürecindeki somut desteğiyle daha açık bir şekilde görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesinin diğer ülkeler tarafından tanınması sürecine büyük destekler verdiğini vurgulayan Osmani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem başbakanlığı döneminde hem de şu anda cumhurbaşkanı olarak (Kosova'nın) tanınma sürecine bizzat yardımcı olmuştur. Onunla yaptığım görüşmede, hangi ülkelerin tanımaya daha yakın olduğu konusunda çok somut bir şekilde konuştuk. Sadece bu günler için değil, önümüzdeki aylar ve yıllar için de ortak planımızı ele aldık. Bu nedenle kendisine, Kosova halkına verdiği büyük destekten dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu destek yalnızca savunma ve ekonomi alanında değil, aynı zamanda uluslararası öznelliğimizin daha da pekiştirilmesinde de önemlidir çünkü tanınma çok önemli bir süreçtir."

Ahmed Şara ile "harika" görüşme

ADF kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile "harika" bir görüşme yaptığına da değinen Osmani, Suriye halkı çok uzun bir süre acı çekti ve bu halka karşı soykırım ve korkunç savaş suçları işlendi. Hatta Esed rejimi tarafından çocuklara karşı kimyasal silahlar bile kullanıldı. Biz kurumlar olarak o rejimle hiçbir zaman diplomatik ilişkiler talep etmedik. Şimdi, özgür Suriye'nin kurumlarıyla elbette bu sürecin pekişmesini ve en kısa sürede tamamlanmasını umut ediyoruz." diye konuştu.

Osmani, ülkesini başka ülkelerin de tanımasıyla ilgili süreci son aşamasına getirdiklerini ve artık tanınmanın resmileşmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı 119 ülke tanıyor.

Türkiye'nin başını çektiği çok sayıda ülke Kosova'nın bağımsızlığını hemen tanımış, son tanıma 12 Nisan'da Sudan'dan gelmişti.