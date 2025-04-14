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Dünya
AA 14.04.2025 16:00

İsrailli esirlerin aileleri, katil Netanyahu’ya "Hamas'la kapsamlı anlaşma" çağrısını tekrarladı

İsrailli esirlerin aileleri, Gazze’de tutulan 10 esirin serbest bırakılmasını amaçladıklarını söyleyen Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, Hamas’la tüm İsrailli esirlerin salıverileceği bir anlaşmaya varması çağrısında bulundu.

İsrailli esirlerin aileleri, katil Netanyahu’ya "Hamas'la kapsamlı anlaşma" çağrısını tekrarladı

Ailelerin çatı platformundan yapılan yazılı açıklamada, "Açık, mümkün ve uygun çözümü talep ediyoruz: Savaşı sonlandırın ve tüm esirleri, yaşayanları ve ölüleri derhal geri getirin." ifadeleriyle Netanyahu'dan kapsamlı bir anlaşmaya varması istendi.

Açıklamada aileler, Gazze'de tutulan İsrailli herhangi bir esirin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılayacaklarını ancak tüm esirlerin derhal geri getirilmesini öngören kapsamlı bir anlaşma çağrısında bulunmaya devam ettiklerini vurguladı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Başbakan Netanyahu'nun İsrailli esirlerden Eitan Mor'un ailesiyle görüştüğünü bildirmişti.

Netanyahu'nun Mor'un ailesine "tek seferde Gazze'deki 10 İsrailli esirin serbest bırakılması amacına yönelik müzakerelerin devam ettiğini” söylediği aktarılmıştı.

Mısır'ın ateşkes teklifi masada

İsrail basını, Mısır'ın daha önce arabulucuların sunduğu 5 İsrailli sağ esirin serbest bırakılmasını içeren teklif ile İsrail'in yalnızca 40 günlük ateşkes karşılığında 11 sağ esirin serbest bırakılmasını istediği teklif arasında yeni bir taslak sunduğunu kaydetmişti.

Teklifin İsrailli 9 esirin serbest bırakılması ve 2'sinin cenazesinin teslim edilmesi karşılığında 70 gün ateşkes ve 2 bin 500 Filistinli esirin serbest bırakılmasını içerdiği öne sürülmüştü.

Daha sonra ise Mısır'ın teklifinin, Gazze'de 40 ila 70 gün sürecek bir ateşkes ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması karşılığında 8 İsrailli esirin serbest bırakılmasını içerdiği iddia edilmişti.

Hamas yetkililerinin ateşkes müzakereleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye geçtiği açıklanmıştı.

Teklifin içeriği konusunda ise resmi bir açıklama yapılmamıştı.

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