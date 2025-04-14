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Dünya
AA 14.04.2025 15:01

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 983'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı san 24 saatte 39 artarak 50 bin 983'e yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 983'e çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 39 ölü ve 118 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1613 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 233 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 983'e, yaralıların sayısının da 116 bin 274'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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