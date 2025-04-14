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Dünya
AA 14.04.2025 20:26

Katil İsrail'in Gazze'ye bugün düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 13'e yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'i aynı aileden olmak üzere 13'e yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye bugün düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 13'e yükseldi

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen bombardımanda yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya çıktı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'un doğusundaki Huzaa beldesinde bir evi insansız hava aracıyla (İHA) vurdu. Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Han Yunus'un doğusundaki Fahari beldesinin Amur semtinde de bir ev İsrail güçlerince vuruldu. Bombardımanda 2 Filistinli yaralandı.

Han Yunus'un doğusundaki Huzaa beldesinde bu sabah vurulan evde yaşamını yitiren 5 kişinin aynı aileden olduğu aktarıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA da, bu sabah yayınlanan haberinde Mevasi bölgesindeki hava saldırısında da 1 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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