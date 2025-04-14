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Dünya
AA 14.04.2025 20:54

Trump'tan "Ukrayna-Rusya" yorumu: Biden'ın savaşıydı, ben bunu durdurmaya çalışıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı eski ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile başlattığını savunarak, "Bu, Biden'ın savaşıydı, ben bunu durdurmaya çalışıyorum ve bence iyi bir iş çıkarıyoruz." dedi.

Trump'tan "Ukrayna-Rusya" yorumu: Biden'ın savaşıydı, ben bunu durdurmaya çalışıyorum
[Fotograf: Reuters]

ABD Başkanı Trump, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile Beyaz Saray'daki görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki sürecin yavaşlayıp yavaşlamadığı konusunda temkinli konuşurken tek amacının bir an önce bu savaşı sona erdirmek ve taraflar arasında anlaşmanın sağlanması olduğunu belirtti.

"Hata, bu savaşın başlamasına izin vermekti." diyen Trump, savaşın Biden ve Zelenski nedeniyle başladığı savını yineledi.

ABD Başkanı, sözlerini, "Bu, Biden'ın savaşıydı, ben bunu durdurmaya çalışıyorum ve bence iyi bir iş çıkarıyoruz." diyerek sürdürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ABD'den uzun süredir Patriot hava savunma füzeleri almak istediğini söyleyen Trump, Kiev yönetimini eleştirerek, "Bir savaşı başlattığınızda o savaşı kazanabileceğinizi bilmeniz gerekir. Sizden 20 kat büyük bir ülkeyle savaş başlatıp sonra da insanların size füze vermesini bekleyemezsiniz." dedi.

"Kimsenin melek olduğunu da söylemiyorum"

2020 yılındaki seçimleri kazanmış olması halinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın hiç başlamamış olacağını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de kendi başkanlığı döneminde savaşa girişmeyeceğini savunan Trump, "Biden, bunu durdurabilirdi, Zelenski durdurabilirdi, Putin ise bu savaşı asla başlatmamalıydı." diye konuştu.

Trump, "Zelenski, sürekli daha fazlasını istedi, bu savaşın olmasına asla izin verilmemeliydi. Putin'e bir bakın. Ben başkan olsaydım asla (savaş) girişmezdi ancak ben kimsenin melek olduğunu da söylemiyorum." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, geçen hafta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelmiş, Beyaz Saray görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiğini açıklamıştı.

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