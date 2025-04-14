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Güncel
AA 14.04.2025 22:56

Irak ve İran petrol bakanları Bağdat’ta işbirliği anlaşması imzaladı

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ve Bağdat’ı ziyaret eden İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad iki ülke arasında deneyim paylaşımı ve işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Irak ve İran petrol bakanları Bağdat’ta işbirliği anlaşması imzaladı

Irak Petrol Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Abdulgani ve İran Petrol Bakanı Paknejad, Bağdat'ta görüştü.

Çeşitli sektörlerde işbirliği mekanizmalarının ele alındığı görüşme sonrası iki ülke arasında deneyim paylaşımı ve ortak işbirliğini içeren mutabakat zaptları ve anlaşmalar imzalandı.

Irak Petrol Bakanı Abdulgani, ülkesinin gelecek vadeden doğalgaz yatırım projelerine sahip olduğunu ve petrol türevlerinde yeterlilik sağlamak için çalıştığını belirtti.

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