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Güncel
AA 05.04.2025 17:36

Filistin Kızılayı, İsrail'in Refah'taki ambulans saldırısına dair iddiaları yalanladı

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde 23 Mart'ta 15 sağlık ve sivil savunma çalışanının ölümüne neden olan saldırıya ilişkin İsrail ordusunun iddialarını yalanladı.

Filistin Kızılayı, İsrail'in Refah'taki ambulans saldırısına dair iddiaları yalanladı

Kızılay'dan yapılan açıklamada, yayınlanan görüntülerde araçların acil servis işaretleri taşıdığının ve bunun açıkça görüldüğünün ortaya çıktığı aktarıldı.

İsrail ordusunun kendilerine bağlı birliklerin ambulanslara gelişigüzel ateş açmadığını öne sürdüğü hatırlatılan açıklamada, "Ele geçirilen görüntüler gerçeği açıkça ortaya döküyor ve bu İsrail anlatısını açıkça çürütüyor." denildi.

Katil İsrail ordusunun, sağlık çalışanlarına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı
Katil İsrail ordusunun, sağlık çalışanlarına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı

Görüntüler, İsrail'in iddialarını çürütüyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda sağlık ve sivil savunma personelini sistematik olarak hedef alması uluslararası kamuoyunda büyük tepki uyandırmaya devam ederken, Tel Aviv yönetimi söz konusu saldırıları inkar politikasını sürdürüyor.

Savunma Bakanı Gideon Saar, İsrail askerlerinin "rastgele bir ambulansı hedef almadığını" savunarak "aracın şüpheli bir şekilde askerlere doğru geldiğini" öne sürmüştü.

İsrail Ordu Sözcülüğünden hafta başında yapılan açıklamada, görüntülerin ortaya çıkardığının aksine araçların "farları kapalı veya acil durum sinyalleri olmadan şüpheli bir şekilde ilerlediğinin" tespit edilmesinin üzerine askerlerin ateş açıldığı iddia edilmişti.

İsrail ordusunun Refah'ta sağlık ve sivil savunma çalışanlarını öldürmesi

Filistin Kızılay'ından 23 Mart'ta yapılan açıklamada, Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin saldırıda yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi de aynı gün Filistin Kızılayı bünyesindeki sağlık görevlilerini kurtarmak için yola çıkan ekipleriyle bağlantıyı kaybetmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Refah'ta hedef alınan ve cansız bedenlerine ulaşılan kişilerden bazılarının ellerinin bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış ve derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulunduğu belirtilmişti.

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