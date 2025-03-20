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İHA 20.03.2025 15:30

Çorum'da 10 öğrenci "çocuk yazar" ünvanı aldı

Çorum’un Osmancık ilçesinde 10 öğrenci yazdıkları kitaplar için ‘çocuk yazar’ ünvanı aldı. Minik yazarlar Nisan ayında yazdıkları kitapları imzalayacak.

Çorum'da 10 öğrenci "çocuk yazar" ünvanı aldı

Osmancık Bilim ve Sanat Merkezi Türkçe Atölyesi'nde yürütülen çalışmalar neticesinde, 10 öğrenci, "Çocuk Yazar" ünvanı aldı.

5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin hikaye, masal ve bilim kurgu türlerinde yazmış olduğu eserlere, ISBN numarası alınarak kitap haline getirildi ve basımı gerçekleştirildi.

Kitaplar, Kültür Bakanlığı’ndan alınan ISBN numaralarıyla Osmancık Bilim ve Sanat Merkezi Yayınevi adı altında yayımlandı.

Çorum'da 10 öğrenci "çocuk yazar" ünvanı aldı

Nisan ayında düzenlenecek imza günü etkinliği ile minik yazarlar, okurlarıyla buluşacak.

Öğrencilere süreç boyunca Türkçe Öğretmeni Mustafa Aksoy, rehberlik ederken, BİLSEM öğretmenleri editörlük yaptı.

Rafet Namalır’ın Müdürlüğü’nü yaptığı BİLSEM yayınevi statüsü de kazanmış oldu.

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