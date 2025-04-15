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Dünya
AA 15.04.2025 04:20

İran-ABD müzakerelerinin ikinci turu Umman'da yapılacak

İran, ABD ile ikinci tur müzakerelerin Umman'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

İran-ABD müzakerelerinin ikinci turu Umman'da yapılacak
[Fotograf: Reuters]

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, "Yapılan istişareler sonucunda, Maskat'ın 20 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan görüşmelerin ikinci turuna ev sahipliği yapmaya devam etmesine karar verildi." dedi.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti. İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman’da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yaptı.

Görüşmeler sonucunda hem İran hem de ABD tarafı müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu açıklamıştı. Taraflar, 19 Nisan’da yeniden bir araya geleceğini duyurmuştu. ABD basını, ikinci tur müzakerelerin İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını yazmıştı.

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