Açık 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 16.04.2025 02:03

LGS başvuruları bugün sona eriyor

LGS kapsamındaki merkezi sınav başvuruları bugün sona eriyor. Başvurular, 17 Nisan'a kadar okul müdürlüklerince onaylanacak. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran'dan itibaren öğrencilere verilecek. Sınav 15 Haziran'da yapılacak.

LGS başvuruları bugün sona eriyor

2 Nisan'da başlayan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuruları için bugün son gün. Sınavla öğrenci alan liselere girmek isteyenler, başvuru işlemlerini e-okul üzerinden yapabiliyor.

15 Haziran'da yapılacak sınav için öğrencilerden, herhangi bir ücret talep edilmiyor. Başvurular, 17 Nisan saat 17'ye kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.

LGS 15 Haziran'da yapılacak

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda ilan edilecek. Belgeler, okul müdürlüklerince onaylandıktan sonra öğrencilere verilecek.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 15 Haziran'da yapılacak merkezi sınav, 2 oturum şeklinde uygulanacak. Sözel oturum saat 09.30'da, sayısal oturum 11.30'da başlayacak. Sözel alanda öğrencilere 50 soru yöneltilecek ve 75 dakika süre tanınacak. Sayısal alanda 40 soru için 80 dakika süre verilecek.

Sonuçlar 11 Temmuz'da açıklanacak

Sınav takvimine göre; sonuçlar 11 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde duyurulacak. Ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemleri, 14 ile 24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

ETİKETLER
Eğitim LGS Milli Eğitim Bakanlığı Sınav Takvimi
Sıradaki Haber
Bakan Tekin: 25 bin öğretmen ataması kararı eğitim ailesine güç katacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:29
ABD'de Filistin destekçisi bir öğrenci daha gözaltına alındı
02:16
Kütahya'da usulsüz çakar kullanımına ceza yağdı
01:05
Seyahatte 'Aile Yılı' indirimi
01:00
Milli Savunma Bakanı Güler Almanya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti
00:44
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine Prof. Dr. Topaloğlu atandı
00:39
Türk Dünyası Pazarlama, Reklam ve Medya Birliği kuruldu
İzmir'de sahilde yosun tabakası oluştu
İzmir'de sahilde yosun tabakası oluştu
FOTO FOKUS
Antalya'da başıboş köpeğin kovaladığı çocuğa motosiklet çarptı
Antalya'da başıboş köpeğin kovaladığı çocuğa motosiklet çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ