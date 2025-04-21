Parçalı Bulutlu 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 21.04.2025 14:51

15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvurular alınmaya başlandı. Başvuru süreci 5 Mayıs'a kadar devam edecek.

15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başladı

MEB'in yayımladığı, 15 bin sözleşmeli öğretmenliğe başvuru duyurusuna göre, bugün başlayan ve 5 Mayıs saat 16.00'ya kadar sürecek başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuru işlemleri, "başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.

Adaylar, ön başvurularını, "ilkatama.meb.gov.tr" adresindeki elektronik başvuru formunu doldurarak yapacak.

Başvuracak adayların, 2024'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda, KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120'den 50 ve üzerinde puan alması gerekiyor.

Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarına KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlara ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları durumunda başvuruda bulunabilecek ve bu kapsamda başvurular, KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecek.

Sözlü sınav merkezleri atama alanlarına göre belirleneceğinden adaylardan sözlü sınav merkezi için ayrıca tercih alınmayacak. Adayların sözlü sınava alınacağı sınav merkezi ile tarihi, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak.

En fazla atama yapılacak ilk 5 branş

15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımına göre, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

ETİKETLER
Öğretmen Ataması
Sıradaki Haber
MEB'in hazırladığı etkinliklerle 23 Nisan "şenlik" havasında geçecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:39
İsrail'de Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi için bildiri imzalayanların sayısı 142 bine yaklaştı
15:45
Gaziantep'te sokak köpekleri anne ve kızına saldırdı
15:21
Nisan ayında 3 il ve 20 ilçede en düşük sıcaklık rekoru
14:34
Erdoğan'dan Papa Fransuva için taziye mesajı
14:23
Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
14:07
Bakan Işıkhan: Deprem bölgesinde 77 binden fazla kontenjan tahsis edildi
TBMM'de çocuk sesleri yükseliyor
TBMM'de çocuk sesleri yükseliyor
FOTO FOKUS
6 bakan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından gündemi değerlendirdi
6 bakan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından gündemi değerlendirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ