2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

KPSS 2020 Lisans Alan Bilgisi soruları yayımlandı

ÖSYM’den yapılan açıklamada “ Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.” denildi.

2020 KPSS Lisans sınav sorularının tamamnına ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşılabilecek.

2020 KPSS Alan Bilgisi testleri temel soru kitapçığı ve cevap anaharı için tıklayınız.