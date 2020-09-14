Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve alan bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı.

Genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri oturumları

Alan bilgisi oturumları

Adaylar, temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına, kurumun internet sitesinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ulaşabilecek.