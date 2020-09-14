Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
2020-KPSS lisans genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve alan bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve alan bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı.
Genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri oturumları
Adaylar, temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına, kurumun internet sitesinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ulaşabilecek.
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