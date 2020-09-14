Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
EBA'da derslerini aksatmayan 400 öğrenciye bisiklet hediyesi
Diyarbakır'da salgın sürecinde EBA TV'den derslerini aksatmayan öğrenciler ödüllendirildi. Kayapınar Belediyesi 400 öğrenciye bisiklet hediye etti.
Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi derslerine ara vermeden katılan ilkokul öğrencilerine 400 bisiklet hediye etti. Bisikletlerine kavuşan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.
Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, amaçlarının çocukların evde kaliteli zaman geçirmesi olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:
"Derslerini iyi takip etsinler. Bu pandemi sürecinde eğitimden olumsuz etkilenmesinler. Bir taraftan da çocukları bisiklet kullanarak sağlıklı bir yaşam geliştirsinler istiyoruz."
Öğrenciler ödül töreni sonrası bisikletlerle ilk turlarını attı.
Etiketler: Kayapınar Belediyesi eba tv DiyarbakırSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 12:48
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