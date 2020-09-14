Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi derslerine ara vermeden katılan ilkokul öğrencilerine 400 bisiklet hediye etti. Bisikletlerine kavuşan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, amaçlarının çocukların evde kaliteli zaman geçirmesi olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Derslerini iyi takip etsinler. Bu pandemi sürecinde eğitimden olumsuz etkilenmesinler. Bir taraftan da çocukları bisiklet kullanarak sağlıklı bir yaşam geliştirsinler istiyoruz."

Öğrenciler ödül töreni sonrası bisikletlerle ilk turlarını attı.