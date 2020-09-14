Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de uzun yıllar ağustos ayı ortalama sıcaklığı 24,5 derece olarak ölçüldü. Bu yıl ise ağustos ayı ortalama sıcaklığı 25,2 dereceye yükseldi.

Türkiye'de 1971'den beri en yüksek ortalama ağustos ayı sıcaklığı 2010 yılında kaydedildi. Uzun yıllar ağustos ayı sıcaklıkları dikkate alındığında bu yılın ağustos ayı, son 50 yılda gerçekleşen en sıcak 19. ağustos olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay en yüksek sıcaklık 45,5 dereceyle Adana'nın Kozan ilçesinde, en düşük sıcaklık 1,4 dereceyle Erzurum'da kaydedildi.

Ağustos ayında ortalama sıcaklıklar, yurdun batı ve güney kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, Bitlis, Doğubeyazıt, Batman çevrelerinde mevsim normallerinin altında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Marmara Bölgesi'nde en yüksek sıcaklık Edirne'de

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklık Edirne, Çorlu, Kumköy, Kocaeli, Sakarya, Bozcaada, Çanakkale, Bandırma, Şile, Malkara çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü.

Bölgenin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23,9 dereceyken, geçen ay 25,2 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık 12,7 dereceyle Lüleburgaz’da, en yüksek sıcaklık ise 38,5 dereceyle Edirne’de tespit edildi.

Geçen ay Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklık bölgenin kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında kayıtlara geçti.

Bölgenin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 25,8 derece iken, bu yıl 27,1 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık 9,9 dereceyle olarak Tavşanlı’da, en yüksek sıcaklık ise 44,1 dereceyle Nazilli’de kayıtlara geçti.

En yüksek sıcaklık Kozan'da yaşandı

Akdeniz Bölgesi'nde ise ağustos ayındaki ortalama sıcaklık bölgenin kıyı kesimlerinde, Isparta, Senirkent, Dinar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü.

Bölgenin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 26,9 dereceyken, bu yılın ağustos ayında 28 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık 5,7 dereceyle Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise 45,5 dereceyle olarak Kozan’da yaşandı.

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar Eskişehir, Polatlı'da mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Bölgenin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22 dereceyken, bu yılın ağustos ayında 22,6 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık 2,6 dereceyle Kangal’da, en yüksek sıcaklık ise 38,5 derece olarak Kırıkkale ve Polatlı’da belirlendi.

En düşük sıcaklık 1,4 dereceyle Erzurum’da

Karadeniz Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklıklar İnebolu, Çorum, Beypazarı çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgenin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22,4 derece iken, sıcaklık geçen ay 22,9 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık 6,4 dereceyle Bayburt’ta, en yüksek sıcaklık ise 39,8 dereceyle Boyabat’ta yaşandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklık Bitlis, Doğubeyazıt çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında tespit edildi.

Bölgenin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22,8 derece iken, sıcaklık bu sene 22,4 dereceye düştü. Bölgede en düşük sıcaklık 1,4 dereceyle Erzurum’da, en yüksek sıcaklık ise 39 dereceyle Elazığ, Palu, Ergani’de tespit ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık Batman çevresinde mevsim normallerinin altında, Ceylanpınar çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında kaydedildi.