Denizlili Muhammet Yılmaz, 70 yaşında. Çevresinde "Elmacı Dede" olarak anılıyor. Çünkü terörle mücadele eden askerlere bugüne kadar pek çok kez bahçesinde yetiştirdiği elmaları götürüp ikram etti. Yaşlı adam, yine Mehmetçik için yollara düşmüştü.

Aksaz Deniz Üssü'ne 50 kasa üzüm götürdü

3 gün önce Denizli'den Muğla Marmaris'e giden Yılmaz, Araştırma gemisi Oruç Reis ve ona refakat eden gemilerde görev yapan askerler için aldığı 50 kasa üzümü, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’na götürmüştü.



MSB: Mavi Vatan’ın koruyucularına manevi destek

Milli Savunma Bakanlığı da bugün ziyarete ilişkin fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflarda Yılmaz'a komutanlığın gezdirildiği ve denizci şapkası hediye edildiği görüldü.





MSB’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda fotoğraflarla birlikte şu not da yer aldı:



“Vatandaşlarımızdan Mavi Vatan’ın koruyucularına manevi destek.. Vatandaşlarımızın Deniz Kuvvetlerimize ait yüzer unsurlarda görevli personele destek amaçlı gönderdikleri 1 ton taze üzüm Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’na teslim edildi.”

