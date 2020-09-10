Denizlili Muhammet Yılmaz, 70 yaşında. Çevresinde "Elmacı Dede" olarak anılıyor. Çünkü terörle mücadele eden askerlere bugüne kadar pek çok kez bahçesinde yetiştirdiği elmaları götürüp ikram etti. Yaşlı adam, yine Mehmetçik için yollara düştü.

Aksaz Deniz Üssü'ne 50 kasa üzüm götürdü

Denizli'den Muğla Marmaris'e gitti. Bahçesindeki meyvelerin mevsimi olmadığı için bu kez hediyesi üzümdü. Araştırma gemisi Oruç Reis ve ona refakat eden gemilerde görev yapan askerler için aldığı 50 kasa üzümü, Aksaz Deniz Üs Komutanlığına götürdü.

Mehmetçiğin yanında olduğunu göstermek istiyor

Yılmaz heyacanını şöyle paylaştı: "Her yere gittim mavi vatana unutmam yanlış olur diye düşündüm aşağı yukarı bir hafta 10 gündür Deniz Kuvvetleri komutanlığından izin ile uğraşıyordum İzin çıktı Elhamdülillah bu emelime de ulaşmış oldum..."

"Operasyon ve harekatlara destek olduktan sonra kanseri de yendim"

Gönülden gelmezse bu yaptığı işin hayrı olmayacağını belirten Yılmaz, "Üzüm aldım getirdim. Yetiştirdiğim meyvelerin mevsimi olmadığından üzüm aldım. Operasyon ve harekatlara bu şekilde destek olduktan sonra kanseri de yendim. Son tahlillerimde kanseri yendiğimi öğrendim" dedi.

Muhammet Yılmaz, daha önce bahçesinde yetiştirdiği elmaları Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları ve son olarak Kapan-3 Kavaklı Operasyonu'na katılan askerlere götürmüştü.