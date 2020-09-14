Her gün onlarca gemiye ev sahipliği yapan İstanbul Boğazı, bu kez de kendilerini “Boğazın Efendileri” olarak adlandıran bir grup yüzücüye ev sahipliği yaptı. Açık denizlerde yüzme tecrübesi olan 30 yüzücü, Boğa’za olan sevgi ve saygılarını göstermek için takım elbiseleri ile Kireçburnu'ndan Aşiyan'a kadar kulaç attı.



Mayıs ve kasım ayları arasında her hafta sonu İstanbul'un çeşitli noktalarında yüzen ekip, yılda bir kez saygılarını göstermek için takım elbiseleriyle Boğaz'da boy gösteriyor.

3 yıldır tekrarlıyorlar



Takım kaptanı Ali Akgül, "İstanbul'un çeşitli noktalarında yüzen bir profesyonel bir ekibiz. Mayıs ayından kasım ayına kadar düzenli olarak Boğaz'da yüzüyoruz. Boğaz bize her yıl ev sahipliği yapıyor. Bu ev sahipliğine karşılık olarak arkadaşlarla toplandık bugün takım elbiseyle yüzeceğiz. Biraz zor olacak bizim için ama çoğunlukla Boğaz'ın akıntısıyla yüzüyoruz. Bunu üç sene önce başlattık. Boğaza karşı saygımızı, sevgimizi göstermek için her sene yılda bir kez yapıyoruz" dedi.

Yüzmek için Kocaeli'den gelen Enes Şirin ise denize tutkun olduğunu dile getirerek şunları anlattı: "Her sene yüzüyoruz. Bugün de teşekkür amaçlı takım elbiseyle yüzeceğiz. Takım elbiseyle yüzmek zor olacak ama daha önce de denemiştik bu zorluğun da üstesinden geliyoruz. Kocaeli Gebze'den geliyoruz. Sabah saat 05.00'te geldik."

“Deniz tutkusu için süsleniyoruz”



Kırmızı pantolon, beyaz gömlek ve kravatla parkuru tamamlayan yüzücülerden Ercan Yürek ise "Normal zamanda bu kadar şık giyinmiyoruz ama deniz tutkusu için süsleniyoruz. Farkındalık oluşturmak, çevredeki insanların dikkatini çekmek yüzlerini güldürmek için yapıyoruz. Gerekli önlemleri de alıyoruz. Şamandıramız, gözlüğümüz ve kara ekibimiz var. Profesyonel olmayan yüzücülere tavsiye etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

30 yüzücü, gerekli güvenlik önlemlerini alarak Kireçburnu sahilinden, Aşiyan'a kadar kulaç attı. 8 kilometrelik parkur yaklaşık 3 saatte tamamlandı. Öte yandan, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için takıma karadan da destek sağlandı. Karadan destek sağlayan Hasan Heke de "Yüzücülerimizin hepsi profesyonel ancak denizde yaşanacak olumsuzlukları engellemek, yardımcı olmak için karadan da destek sağlıyoruz" dedi.

