125 milyon ücretsiz ders kitabı okullara ulaştı

Yaz tatilinin ardından 17 milyonun üzerinde öğrenci, yeni eğitim-öğretim yılına 17 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi 10 Eylül'de başlamıştı.

2018-2019 eğitim öğretim yılında, resmi ve özel okullarda yaklaşık 17 milyonu aşkın öğrenci ve öğretmen ders başı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere ücretsiz dağıtılacak 141 milyon 722 bin 460 ders kitabının 125 milyonu da illere ve okullara teslim edildi.

Kalan yaklaşık 16 milyon ders kitabının ise eğitim öğretim yılının başlayacağı 17 Eylül Pazartesi'ye kadar öğrencilerin sıralarının üzerinde hazır olacak.

Yetkililer, ders kitaplarının baskı ve dağıtım sürecinin MEB tarafından yakından takip edildiğini, kağıt fiyatlarının dolara bağlı artmasının ders kitaplarının baskı sürecini etkilemediğini ve eğitim öğretimi aksatacak herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını belirtti.

Öte yandan, 2018-2019 eğitim öğretim yılında okutulacak kitapların tamamına "http://www.eba.gov.tr/ekitap" internet adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: TRT Haber, AA