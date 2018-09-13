YKS ek yerleştirme tercihleri başlıyor

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri yapılacak.

Adaylar, 2018-YKS ek yerleştirme tercihlerini, yarından itibaren 20 Eylül'e kadar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacaklar.

Ücret yatırma için son gün 21 Eylül

ÖSYM, ek yerleştirme işlemlerine ilişkin, 2018 YKS Kılavuzu ve 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu da yayımladı.

Buna göre, 2018-YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2018-

YKS merkezi yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak.

Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecekler. 15 lira olan ek yerleştirme ücreti, 21 Eylül 2018 saat 23.59'a kadar yatırılabilecek.

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, üniversiteler tarafından 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA