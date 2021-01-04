Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nde somut adımlar atılmaya devam ediyor.

Seçilen okulların alt yapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek kapsamında seçilen okullara 2020'de 164 milyon liralık yatırım yapıldı.

Projenin amaçlarından bir tanesi de bu okullarda eğitim alan öğrencilere yardımcı kaynak desteği sağlamaktı.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce 9, 10, 11 ve 12. sınıf seviyelerinde hazırlanan ve 2 bin 680 sorudan oluşan yardımcı kaynak seti basıldı ve öğrencilere ücretsiz dağıtıldı.

Proje ile okullar arasındaki başarı farklarının azaltılması amaçlanıyor

Projenin okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içerdiğini ve çok kapsamlı olduğunun altını çizen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, şu bilgileri verdi:

“Projenin süresini 12 ay olarak belirledik. 2020 yılında bu proje kapsamındaki okullarımıza yaklaşık 164 milyon liralık destek sağladık. Projenin hedeflerinden bir tanesi de seçilen bin okulda okuyan öğrencilerimize yardımcı kaynak desteği sağlamaktı. Bu amaçla Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz büyük özveriyle bu okulların tüm sınıf seviyelerine yönelik belirli derslerden yardımcı kaynak seti hazırladılar. Yardımcı kaynak setleri basılarak 81 ilde, toplam 489 bin 312 öğrenciye ücretsiz dağıtıldı.”

